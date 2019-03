Zo maak je een 1 aprilgrap als bedrijf: 'Doe het goed, of doe het niet'

Maak het niet te serieus

Onderschat de impact van boze reacties niet, waarschuwt Schaeffer. "Maak het nooit te serieus. Slecht nieuws, zoals stoppen met een product, valt vaak verkeerd en dan moet je het weer goedmaken. Onderschat de macht niet die je hebt als adverteerder om iets echt te laten lijken."

Een ander pijnlijk voorbeeld is de verzonnen beursgang van chocolademaker Tony Chocolonely. Dat was niet op 1 april trouwens, dus extra geloofwaardig en daarmee een slechte grap. "Een beursgang, overname of faillissement: dat kan zomaar gebeuren", zegt Schaeffer. "Daarmee voldoe je dus niet aan het aloude principe."

Pas ook op met 'te leuk' nieuws, waarschuwt hij. Een voorbeeld daarvan is een Franse burgemeester die aankondigde dat er een IKEA in haar gemeente zou komen. Goed voor de werkgelegenheid, iedereen was blij. En toen bleek het een grap. Een ander voorbeeld is de zelfrijdende fiets van Google, die te bestellen was op Coolblue. Toen het een grap bleek, waren er dus wel wat mensen teleurgesteld.