Hoge werkdruk bij driekwart Lidl-personeel: stress en 'strafbriefjes'

Concurreren met Albert Heijn

Het gaat goed met Lidl. Volgens cijfers van onderzoeksbureau Nielsen is het marktaandeel in Nederland gegroeid van 4 procent in 2007 naar 10,9 procent in 2018.

"De discounter concurreert inmiddels met ketens als Albert Heijn", vertelt de FNV bestuurder. "Daardoor neemt de werkdruk toe. Personeel moet service verlenen die niet hoort bij een discounter. Vroeger moest de klant zelf artikelen uit de dozen halen, nu moet personeel op tijd broodjes bijvullen en klanten helpen producten te vinden. De eisen zijn onhaalbaar."

De Vries: "Ook supermarktmanagers krijgen er steeds meer taken bij. Het hoge verloop van personeel helpt ook niet: je bent veel tijd kwijt met mensen inwerken. Het zou helpen als Lidl meer mensen in vaste dienst aanneemt, in plaats van jongeren die na een paar jaar of zelfs een paar maanden weer weg zijn."

Of de situatie bij Lidl veel erger is dan bij andere grootgrutters, dat weet FNV niet. Volgens de vakbond heerst bij supermarkten in het algemeen een grotere werkdruk dan in andere sectoren.