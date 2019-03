Uber koopt Arabische concurrent Careem voor 3,1 miljard dollar

Uber is weer op overnamepad en lijft Careem in, de grootste concurrent in het Midden-Oosten. Uber betaalt 3,1 miljard dollar (2,75 miljard euro) voor het bedrijf, dat actief is in meer dan 15 landen in het Midden-Oosten. De overname wordt in begin 2020 afgerond.

Het is de grootste overname voor het bedrijf ooit. De taxidienst betaalt 1,4 miljard dollar in cash en voor 1,7 miljard dollar aan schuldpapieren die later zijn om te zetten in aandelen. De autoriteiten moeten nog wel hun goedkeuring geven voor de overname. Na de overname blijft Careem bestaan als apart bedrijf binnen Uber, hebben de twee bedrijven bekendgemaakt. Mede-oprichter en ceo Mudassir Sheikha blijft het bedrijf leiden. Hij legt verantwoording af aan een bestuur waarin twee leden van Careem zitten en drie van Uber. De overname hing al even in de lucht. Gisteren gingen al geruchten dat Uber en Careem eruit zouden zijn. 120 steden De in Dubai gevestigde taxidienst werd in 2012 opgericht en is actief in 120 steden, van Egypte tot Saoedie-Arabië. Net als Uber is het ook actief als maaltijdbezorgdienst. Daar begon het eind vorig jaar mee, in de Saoedische stad Jeddah en Dubai. De Saoedische prins Al-Waleed bin Talal en Daimler AG, het moederbedrijf van Mercedes, staken twee jaar geleden nog miljoenen in het bedrijf, bij een investeringsronde waar in totaal 500 miljoen dollar mee werd opgehaald. Lees ook: Uber moet 2,3 miljoen betalen voor overtreden Nederlandse taxiwet Trendbreuk De overname van Careem is een trendbreuk. Want de afgelopen jaren trok Uber zich juist terug van markten buiten Europa en de VS. Het verkocht zijn activiteiten in Zuidoost-Azië aan concurrent Grab. Eerder verkocht Uber ook al zijn Chinese tak aan concurrent Didi Chuxing en zijn Russische tak aan Yandex. Toen Uber Grab van de hand deed, beloofde Uber-ceo Dara Khosrowshahi dat er niet meer van dit soort deals zouden volgen. Beursgang Uber gaat naar verwachting volgende maand naar de beurs. Zakenbanken schatten de waarde van het bedrijf in op 120 miljard dollar. Ondanks dat de omzet van het bedrijf vorig jaar steeg tot 11,3 miljard dollar, maakt het nog steeds geen winst. Sterker: het onderliggende verlies kwam uit op 1,8 miljard dollar.