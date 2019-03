ABN Amro wil een zelfstandige bank opzetten in de Verenigde Staten

De bank heeft 500 medewerkers in dienst in New York en is in de VS vooral actief als zakenbank. Zo helpt de bank klanten bij handel in grondstoffen, financiering van energieprojecten en verricht ABN diensten voor Nederlandse ondernemers in Amerika. Daar zit zoveel groei in, dat ABN denkt dat het loont om een zelfstandige bank op te zetten.

Met een bankvergunning krijgt ABN Amro meer en makkelijker toegang tot dollars.

Toegang tot dollars

Voordat ABN Amro een aanvraag kan doen bij de Amerikaanse autoriteiten, moet de bank voorbereidende procedures doorlopen bij de Europese Centrale Bank (ECB) en De Nederlandsche Bank (DNB). De partijen vertellen niet hoe lang dit gaat duren.

De afgelopen jaren hebben andere Europese banken zich juist deels teruggetrokken uit de VS. Dat geldt bijvoorbeeld voor Deutsche Bank en Credit Suisse, die vonden dat de winst in Amerika tegenviel.