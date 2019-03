EU geeft May uitstel voor brexit tot 22 mei

Derde stemming in parlement

May vroeg woensdag in een brief aan Donald Tusk, de voorzitter van de Europese Raad, om uitstel tot 30 juni. Zij is tegen langer uitstel, dat zou uitdraaien op het eindeloos wegen van opties en navelstaren in het Britse parlement.

De Britse premier wil het brexitakkoord dat zij uitonderhandelde met de EU voor een derde keer voorleggen aan het Britse parlement. Dat wil zij doen voor de brexitdatum, volgende week vrijdag.

Als het Lagerhuis dan opnieuw nee zegt, volgt mogelijk een nieuwe EU-top op donderdag, een dag voor de huidige brexitdatum van 29 maart.