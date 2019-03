KPN wil in zee met controversieel Huawei voor aanleg 5G-netwerk

Volledige reactie KPN

Nederland loopt voorop in de wereld met de beste netwerken en infrastructuur, zowel op vast als mobiel. Deze koploperspositie willen we als KPN vasthouden en verder uitbouwen, dat is ook in het belang van de BV Nederland.

Daarom gaat KPN, zoals eind november 2018 bekendgemaakt, de komende drie jaar flink investeren in de verdere verbetering van de kwaliteit en capaciteit van zijn netwerken. We bouwen aan de digitale snelweg van Nederland en willen de onbetwiste kwaliteitsleider worden met de beste diensten, de beste klantervaring en de beste vaste en mobiele netwerken.

Daarbij hanteren we een multi-vendor beleid, dat wil zeggen dat we met verschillende leveranciers zaken doen. Zo hebben we recent bekend gemaakt in ons vaste netwerk met Nokia samen te gaan werken.

Voor wat betreft de upgrade van ons mobiele netwerk die we de komende jaren 5G ready willen maken zijn we nog niet zover. We zitten nog in het proces en kunnen niet vooruitlopen op de uitkomst en gaan verder ook niet in op geruchten.

Vanzelfsprekend zijn wij bekend met de actualiteit rond Huawei, en we volgen de actualiteit op de voet. Veiligheid heeft topprioriteit bij KPN, wij waken 24/7 over onze netwerken, apparatuur en infrastructuur en zijn op continue basis in dialoog met relevante stakeholders, waaronder de overheid, ook over dit soort onderwerpen.