Gesjoemel met labels: wasmachine en koelkast minder zuinig dan beloofd

Verschil op de energierekening

Stel, de koelkast die jij gekocht hebt is eigenlijk een klasse minder minder zuinig dan op het label staat. Wat scheelt jou dat in je portemonnee?

De Consumentenbond legt uit dat er een ingewikkelde berekening schuilgaat achter de energieklasse van zo'n apparaat. Niet alleen de grootte van de koelkast speelt mee, maar ook de zogenaamde klimaatklasse en of de vriezer 'no frost' heeft. Maar als je van gemiddelden uitgaat, kan het verschil tussen een koelkast met energielabel A+++ (het laagste energieverbruik) en A++ (een klasse minder zuinig) zo'n 20 euro per jaar zijn.

Het verschil tussen een A+++ en A+ (twee klassen minder zuinig) is relatief groter. Een gemiddelde A+++-koelkast kost 35 euro aan energie per jaar, terwijl een A+ voor 70 euro aan stroom verbruikt. Dat is dus het dubbele.