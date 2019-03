Kledingketen Coolcat is failliet verklaard, 'heeft te smalle doelgroep'

Doorstart V&D

Coolcat werd in 1979 opgericht door de Amsterdamse ondernemer Roland Kahn. In 2016 kwam hij in het nieuws omdat hij een poging deed de warenhuizen van V&D na het faillissement door te starten. Dat mislukte.

Niet veel later werd duidelijk dat het met de eigen winkelketens van Kahn niet goed ging. Zo ging MS Mode, dat hij in 2010 had overgenomen, in de zomer van 2016 failliet. Inmiddels heeft hij die keten wel weer doorgestart.