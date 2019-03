Weer aan de slag na heftig incident: 'Praat en schakel zo nodig hulp in'

Draad oppakken en verder?

"Het was een dagje wel. De rust gaat vandaag wederkeren", mailde de schoolleiding van een basisschool vanochtend naar alle ouders. Maar niet voor iedereen is het een kwestie van de draad oppakken en weer verder, zegt Mirjam Sleijster.

Zij is bedrijfsmaatschappelijk werker en heeft als zelfstandige kleine en grote organisaties in Midden-Nederland als klant. "Of het nu om zo'n incident gaat, een overlijden op de werkvloer of een zwaar ongeluk van een collega, daar moet wel over gepraat worden", zegt Sleijster.

Dat raadt ook Carla Auer aan, eigenaar van de Trauma Nazorg Groep. Zij geeft momenteel een training aan de brandweer in Utrecht. Auer: "Doorgaan met werken is niet goed. Je kunt beter bij elkaar zitten, net als veel scholen in Utrecht die de dag klassikaal zijn gestart om over het incident te praten."