Brexitdeal weer weggestemd, niemand weet hoe nu verder

Maar liefst 391 parlementariërs stemden tegen haar brexitdeal, 242 stemden voor. De nederlaag is wel minder groot dan medio januari, maar het verschil tussen de voor- en tegenstemmers is nog altijd 149. Het Lagerhuis telt 650 leden. Het was in de loop van de dag al duidelijk dat de deal die May met de EU had onderhandeld het weer niet zou halen.

"Weer is het een forse nederlaag. Vraag is nu of May de komende dagen aan het roer blijft. Maar of ze nu blijft of niet: de enige logische optie is nu uitstel van brexit", zegt parlementair verslaggever Fons Lambie.