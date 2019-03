TUI blijft vliegen met type Boeing dat al twee keer crashte

Tui: 'Nauwlettend volgen'

Tui ziet nog geen reden om ook te stoppen met het gebruik van het toestel. "Vanzelfsprekend volgen wij de ontwikkelingen nauwlettend", laat een woordvoerder aan RTL Z weten. "Wij blijven in nauw contact met de fabrikant en luchtvaartautoriteiten, en volgen eventuele extra aanwijzingen op", mailt hij.

De fabrikant, Boeing, komt nu nog niet met nieuwe richtlijnen voor maatschappijen die het toestel gebruiken. "We nemen alle mogelijke maatregelen om alle aspecten van dit ongeval goed te begrijpen, in nauwe samenwerking met het onderzoeksteam en alle betrokken regelgevende instanties", zei een woordvoerder van Boeing in een verklaring aan persbureau Reuters.

Dat Boeing afwacht, is logisch, vertelt Joris Melkert van de TU Delft, waar hij ingenieur Luchtvaart- en Ruimtetechniek is. Bij het onderzoek naar de crash is Ethiopië 'in de lead'. Daarnaast zit de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA er volgens hem bovenop, omdat zij het vliegvaardigheidsbewijs hebben afgegeven. "Ze hebben duidelijk belangen dat alles goed gaat."