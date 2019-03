Turkse economie in de problemen: eerste recessie in 10 jaar

Renteverhoging en maatregelen

De overheid probeert de groei aan te jagen. Zo verhoogde de Turkse Centrale Bank de rente in 2018 binnen enkele maanden tot 24 procent. Verder kocht het Turkse werkloosheidsfonds obligaties op en werkt de overheid aan een plan om de buffers van staatsbanken te versterken.

Een andere overheidsmaatregel was een boete voor supermarkten die de prijzen verhogen.

Groei in 2020

Experts van Bloomberg vrezen dat het nog wel even gaat duren voordat de Turkse economie hersteld is. Zij denken dat de economie in ieder geval nog een half jaar blijft krimpen. Daarna verwachten zij kwartalen van 'gematigde groei'.

Ook econoom Nora Noteboom van ABN Amro verwacht dat de economie dit jaar verder blijft krimpen. Noteboom: "We verwachten dat het herstel in het eerste kwartaal van 2020 inzet. We verwachten dat het enige tijd kost voordat het herstel goed op gang komt."

De recessie is slecht nieuws voor president Recep Tayyip Erdogan, zo net voor de lokale verkiezingen op 31 maart.