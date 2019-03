Tesla houdt meer winkels open, en dat maakt de auto's duurder

Winkels gaan weer open met minder personeel

De automaker komt nu een beetje terug op dat besluit, staat in de blog. Na een evaluatie van 'alle Tesla-verkooplocaties' besluit het bedrijf om meer winkels open te houden. Een paar winkels die reeds gesloten zijn, gaan zelfs weer open maar met minder personeel.

Zo'n 20 procent van de Tesla-locaties wordt nog onderzocht. "We zullen besluiten of ze open of dicht blijven op basis van hun effectiviteit de komende maanden."

Focus op online verkoop

Waarom Tesla meer winkels openhoudt, vertelt het bedrijf niet. De focus blijft wel liggen op online verkoop, zelfs in de fysieke winkels. Wie een auto in de showroom wil kopen, krijgt van het personeel uitleg over hoe hij zelf een auto kan bestellen via zijn smartphone.

Er zal maar 'een klein aantal auto's' per winkel beschikbaar zijn voor wie zijn Tesla direct wil meenemen.