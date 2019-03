Hele transportsector haalt meer omzet, behalve de zeevaart

De omzet van binnenvaartschippers steeg met ruim 30 procent en dat is de sterkste toename van deze eeuw. Vooral in de tweede helft van 2018 stegen de opbrengsten en een belangrijke oorzaak is dat het water in de grote rivieren historisch laag stond.

Schippers vervoerden daardoor minder vracht, maar konden hogere prijzen vragen. Daarnaast ontvingen ze een laagwatertoeslag.

Meer omzet, meer nieuwe bedrijven

In vrijwel de hele transportsector was sprake van omzetgroei. Bij vrachtvervoerders over de weg, naar omzet gemeten de grootste bedrijfstak in de branche, stegen de opbrengsten met 6 procent.

Dat zorgde ook voor ondernemerszin. Er werden vorig jaar 6400 nieuwe transportbedrijven opgericht, waarvan vooral wegvervoerder en koeriersdiensten. Het jaar ervoor waren kwamen er minder vervoersbedrijven bij, namelijk 5000.

Alleen zeevaartbedrijven hadden te maken met een lagere omzet. Die omzetdaling is wel minimaal: de zeevaart haalde 0,1 procent minder geld binnen dan vorig jaar.