NN ontslaat medewerker die seksfilmpje aan collega stuurde

In mei 2018 bevredigde de toen 28-jarige werknemer zichzelf op het bedrijfstoilet in het Haagse hoofdkantoor van NN, en stuurde een filmpje daarvan via Snapchat naar een vrouwelijke collega met wie hij destijds een seksuele relatie had.

Ontslag op staande voet

Een half jaar later stapte de collega, die het filmpje had opgeslagen, naar haar werkgever met een klacht. Na een kort onderzoek zette NN de man meteen op straat.

In de ontslagbrief schreef de verzekeraar aan de werknemer dat het onderzoek had uitgewezen dat 'u ook stelselmatig op andere momenten foto's van uw geslachtsdeel heeft gemaakt, en via social media heeft verstuurd aan dezelfde collega'.

Privéaangelegenheid

De werknemer stapte in december naar de rechter om het ontslag aan te vechten. Volgens hem betrof het verzenden van het filmpje een privéaangelegenheid, en kan dat geen reden voor ontslag op staande voet zijn.

Daarbij wees hij erop dat zijn collega hem ook 'erotische foto's' had gestuurd. Een waarschuwing of berisping had volgens hem volstaan.