Boskalis is somber over 2019 en halveert dividend: koers onderuit

Afboekingen

Afgelopen jaar stond in het teken van flinke afboekingen bij Boskalis. Zo werd in augustus bekend dat het bedrijf stopte met de transportactiviteiten in het lage segment.

Verder heeft Boskalis de waarde van joint ventures op het gebied van de sleepactiviteiten verlaagd. Dat kostte nog eens 122 miljoen euro, dat is wat meer dan wat Boskalis eerder verwachtte. In totaal boekte Boskalis over 2018 een afboeking van 519 miljoen euro.