Aantal jongeren dat starterslening afsluit daalt fors

Aandeel jonge kopers daalt

Het aantal huizenkopers onder de 35 jaar daalt al jaren. In 2017 kochten zij 45 procent van het aantal verkochte huizen. In de jaren vóór de crisis was dat meer dan 55 procent. Het aantal 55-plussers dat een huis kocht steeg juist.

Vrieselaar ziet meerdere oorzaken. "Jongeren zitten langer in de schoolbanken, beginnen dus later aan hun carrière en kunnen dus ook later een huis kopen", legt hij uit. "Ook hebben ze vaak een aaneenschakeling van korte contracten, wat het lastiger maakt om een hypotheek te krijgen. En verder duurt het gemiddeld langer voordat ze aan een vaste relatie beginnen. Dat heeft ook invloed, want met z'n tweeën kun je nu eenmaal een hogere hypotheek krijgen."