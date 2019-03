Kijken, kijken én kopen: Google test foto’s met advertenties in Image Search

Vooral fashion en woonbranche

De nieuwe vorm van adverteren is om die reden ook vooral interessant voor de fashion en de woonbranche, zegt Heins. En dat komt omdat consumenten vaak kleding of meubels in een bepaalde stijl zoeken.

"Met een afbeeldingen van een compleet ingerichte woonkamer of een outfit kunnen winkels hun producten in die stijl plaatsen. Maar dat kan nu dus nog alleen in die magazines, zonder dat je direct in een koopomgeving komt."

Voor bijvoorbeeld techproducten of kantoorartikelen is zoiets nou eenmaal minder nuttig. Heins: "Je gaat geen afbeeldingen van een tv zoeken om inspiratie op te doen."

Daarnaast kan het een effectieve tegenaanval zijn op shoppingplatforms als Amazon en het Nederlandse Bol.com. "Als mensen iets willen kopen, gaan ze nu soms ook niet naar Google maar direct naar de webwinkels om daar hun zoekopdracht in te voeren. Dit kan daar verandering in brengen."

Onzeker of het er komt

Of de advertentiemogelijkheid in gebruik wordt genomen, of überhaupt naar Nederland komt, is nog maar de vraag. Google gebruikt dit soort tests vaker om te kijken hoe mensen erop reageren. Op basis daarvan besluit de zoekgigant wat het ermee doet.