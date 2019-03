Omstreden Zwitsers 1000 frankbiljet krijgt een make-over

Zwitsers zijn dol op cash

Uit een enquête van de nationale centrale bank onder 2000 Zwitsers blijkt dat het briefje inderdaad populair is. 4 op de 10 respondenten heeft in de afgelopen twee jaar een 1000 frankbiljet in handen gehad.

Contant geld is sowieso erg populair in Zwitserland, in tegenstelling tot Nederland. In ons land verloopt minder dan 40 procent van alle betalingen nog met brief of muntgeld. In Zwitserland is dat 70 procent, bleek uit de enquête van de Zwitserse centrale bank. Het aantal biljetten in omloop stijgt nog steeds.