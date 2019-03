Zorgtopman Kuik struikelt over omstreden geldstromen bij Alliade

Ambitieus bestuurder

Erik Kuik (1959) werkte aanvankelijk als leraar op een school voor dove kinderen, waarvan hij later directeur werd. In 2000 werd hij bestuurder bij gehandicaptenzorginstelling DAG Friesland, dat twee jaar later fuseerde tot Talant. Talant ging vervolgens op in zorginstelling Alliade, inmiddels goed voor een omzet van ruim 300 miljoen euro.

Kuik was de afgelopen tien jaar de belangrijkste bestuurder van Alliade. Onder zijn leiding had de zorginstelling de ambitie om sterk te groeien door fusies en overnames, en ondernemender te worden. In dat kader kocht Alliade in 2008 onder meer het commerciële thuiszorgbedrijf Zorgkompas van ondernemers Jan Bleichrodt en Stefan Postma.