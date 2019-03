Deeltijd-zzp'ers verdienen het vaakst onder de armoedegrens

Minder huishoudens met risico op armoede

Van de werkenden in de leeftijd van 15 tot 75 jaar had 2,5 procent (188.000 personen) een inkomen onder die risicogrens. Dat is ongeveer evenveel als het jaar ervoor en minder dan in het piekjaar 2013. Zes jaar geleden had nog 3,5 procent van de werkenden een inkomen onder de lage-inkomensgrens.