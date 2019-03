Utrechters grijpen naast Eneco-jackpot van 264 miljoen

'Vonnis rammelt'

Penningmeester Witvliet van de stichting die de belangen van de gemeenten behartigt, is teleurgesteld. "Volgens ons had Eneco al jaren geleden verkocht kunnen zijn, en is het hun eigen schuld dat het zo lang heeft geduurd. Niet leuk te horen dat de rechter daar anders over denkt, maar wij vinden dat het vonnis flink rammelt. Vanmiddag hebben wij ons eerste gesprek met onze rechtsgeleerde adviseurs om de uitspraak te bestuderen. Wij neigen naar hoger beroep."

De andere voormalige grootaandeelhouder, de Houdstermaatschappij REMU dat de belangen van de provincie Utrecht en de gemeenten Utrecht en Amersfoort behartigt, was onbereikbaar voor een toelichting.