Frankrijk zet plannen belasting voor techgiganten door

Gele hesjes

Een eerlijker belastingsysteem is een van de belangrijke eisen van de demonstranten die de laatste maanden met gele hesjes wekelijks de straat op gaan in Frankrijk. Volgens Le Maire betalen kleine bedrijven in Frankrijk 14 procentpunten meer aan belastingen dan de grote techbedrijven.

De belasting moet onder meer gaan gelden voor advertenties gericht op de Franse markt, het verkopen van producten en diensten en de handel in persoonlijke data.

Uber, Booking.com

Naast de vier grote Amerikaanse bedrijven worden ook onder meer Chinese en Duitse internetbedrijven door de maatregel getroffen. Net als diensten als Uber, Airbnb en Booking.com en het Franse digitale advertentieplatform Criteo.

Ook het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Italië hebben plannen met een eigen belasting voor techbedrijven. In Brussel wordt ook gekeken naar een Europese aanpak. Maar ook op wereldwijd niveau wordt, via de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), gewerkt aan een plan. Dat zou echter pas volgend jaar in moeten gaan.