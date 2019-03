Caféhouders investeren fors in carnaval: 'Je verdient het terug'

Belangrijkste week van het jaar

Voor café Studio Dependance in Breda is carnaval zelfs 'de belangrijkste week van het jaar', vertelt bedrijfsleider Jeroen Hersbach. "Het is wel een flinke investering, maar die verdien je terug", zegt hij. "De lijstjes gaan van de muur, het meubilair eruit en er komt een houten aanbouw op het terras. Verder besteden we veel aandacht aan de uitstraling. We hebben elk jaar een thema: zo waren we een paar jaar circus, nu zijn we een Duitse bierstube."

Heel veel ondernemers doen mee en juist dat maakt het zo leuk, vertelt hij. "Je zet samen een heel andere sfeer neer in de stad."