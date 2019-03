Grote tabaksfabrikanten krijgen miljardenboete in Canada

Andere zaken tegen tabaksproducenten

Dit is de eerste rechtszaak in Canada waarbij sigarettenfabrikanten voor de civiele rechter moeten verschijnen. Met name in de Verenigde Staten zijn veel vaker rechtszaken over schadeclaims tegen tabaksproducenten geweest.

In Nederland probeerde advocaat Bénédicte Ficq tabaksproducenten voor het eerst ook strafrechtelijk te vervolgen. Zij deed namens de inmiddels overleden longkankerpatiënte Anne Marie van Veen aangifte van zware mishandeling (die de dood tot gevolg heeft) en valsheid in geschrifte tegen de vier grootste tabaksproducenten in Nederland.

Maar dat ging niet door. Het gerechtshof in Den Haag besloot afgelopen december dat de tabaksindustrie niet strafrechtelijk kan worden vervolgd.