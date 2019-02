BMW en Daimler werken samen aan zelfrijdende auto's

Vloot zelfrijdende taxi's

Automakers hebben te maken met concurrentie uit Silicon Valley van onder meer Tesla en Waymo, onderdeel van Google.

Wie als eerste het autonoom rijden beheerst kan een zelfrijdende vloot taxi's aanbieden, zei Dietmar Voggenreiter van adviesbureau Horvath en partners in januari in het Handelsblatt. Volgens hem zijn in de VS de rollen al verdeeld, met Waymo en Uber, maar in Europa zou dat nog niet zo zijn.

Volgens Voggenreiter zou die markt 150 miljard tot 200 miljard euro groot zijn.