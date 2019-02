Private equity-reus KKR aast op Madonna, U2 en andere grootheden

Een aantal maanden geleden heeft eigenaar Vivendi de helft van het belang in Universal in de verkoop gedaan. Volgens persbureau Reuters zijn KKR en Tencent in de race en hebben ze tot wel 20 miljard euro over voor het bedrijf.

De koper krijgt daarvoor het grootste muziekbedrijf van de wereld voor terug. De grootste artiesten van de wereld staan er onder contract. Denk aan Madonna, U2, Taylor Swift, ABBA en Drake.