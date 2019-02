'Frankrijk wil herbenoeming Elbers bij KLM blokkeren'

Elbers

Eerder deze maand bleek dat Elbers mocht aanblijven als ceo van KLM. Het bestuur van moederbedrijf Air France-KLM ging akkoord met zijn herbenoeming. Daarmee leek een pijnlijk conflict tussen het Nederlandse en Franse onderdeel uit de lucht.

Tegelijkertijd met de herbenoeming zal de baas van de Frans-Nederlandse luchtvaartmaatschappij, de Canadees Ben Smith, een plek in de raad van commissarissen van KLM krijgen.

Met het besluit leek voorlopig een einde te komen aan de felle interne machtsstrijd binnen het Frans-Nederlandse bedrijf. Elbers' termijn loopt af in april, maar er waren grote twijfels of hij wel herbenoemd zou worden. Dit terwijl de KLM-veteraan in Nederland op handen wordt gedragen.