Nederland koopt zich in bij Air France-KLM. Hoe zit dat?

Waarom had Frankrijk aandelen en Nederland niet?

Het is in Europa vrij gebruikelijk dat landen aandelen hebben in hun nationale vliegmaatschappij. Zweden, Polen en Finland hebben bijvoorbeeld allemaal een belang in hun vliegmaatschappijen, en Frankrijk heeft dat in Air France-KLM.

Ook Nederland heeft aandelen, maar dan alleen in het Nederlandse onderdeel KLM. Nu de beslissingen over KLM steeds vaker in Parijs worden genomen, wil het kabinet daarover kunnen meepraten. Daarom koopt de Nederlandse Staat nu aandelen in moederbedrijf Air France-KLM.

Hoeveel macht krijgt Nederland in Air France-KLM?

De regering wil onder meer voorkomen dat er lucratieve vluchten worden verplaatst van Amsterdam naar Parijs. Maar eigenlijk weet nog niemand hoe dat precies moet gebeuren.

Het is bijvoorbeeld nog onzeker of Nederland toezichthouders (commissarissen) zal krijgen in het bedrijf. Ook is niet duidelijk in hoeverre Nederland besluiten kan tegenhouden als het straks 14 procent van de aandelen heeft, want dat is nog altijd een kleine minderheid.