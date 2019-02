Fransen verbijsterd: 'Koop belang Air France-KLM staatsgreep'

Staatsgreep

Het Franse ministerie van Economische Zaken laat aan RTL Nieuws-correspondent Stefan de Vries weten dat het niet is geïnformeerd over het Nederlandse plan. "De Fransen voelen zich overvallen, in de media wordt gesproken over een coup d'etat, een staatsgreep", vertelt De Vries vanuit Parijs.

"Het is hier echt slecht ontvangen. Nederland, dat bekend staat om zijn liberale economie, waar de overheid de macht grijpt bij een bedrijf, daar is geen begrip voor." De Fransen vinden het verder raar dat er wordt geïnvesteerd in een bedrijf dat bijna niks meer waard is, vertelt De Vries.