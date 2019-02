Europees hof verbiedt etiket 'biologisch' bij koosjer en halal vlees

Vlees van dieren die ritueel zijn geslacht en zonder bedwelming ter dood zijn gebracht, mogen namelijk niet meer het etiket voor biologische producten dragen. Dat heeft het Europese hof geoordeeld.

Zonder bedwelming is er namelijk sprake van onvoldoende dierenwelzijn om te voldoen aan het keurmerk. Als het dier niet wordt verdoofd, kan de geleden pijn van het dier niet 'tot een minimum worden beperkt', aldus het Hof.

Consument moet op logo kunnen vertrouwen

Als je in de supermarkt staat, moet je ervan uit kunnen gaan dat het etiket voor biologisch eten op de verpakking staat door 'naleving van de hoogste normen', zegt het Hof, dus ook wat betreft dierenwelzijn.

Onverdoofd slachten is verboden in de Europese Unie. Een uitzondering vormt de rituele slacht, in het kader van de vrijheid van godsdienst. De Nederlandse Partij voor de Dieren wil graag dat ook de rituele slacht verboden wordt, maar dat voorstel stuit op veel protest, juist omdat het belangrijke rechten van religieuze minderheden (joden en moslims) zou inperken.