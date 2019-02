Banken verhogen de kosten, toch stappen klanten niet over

Verschil van paar euro tot tientjes

Hoe groot het verschil is, hangt af van je situatie. Heb je extra services nodig zoals een creditcard, papieren afschriften of een tweede betaalpas, dan kost dat maandelijks extra. Soms zitten veel van die diensten al in je pakket, zoals bij de KNAB Premium bankrekening of het ING RoyaalPakket. Daar betaal je ook voor: dit pakket kost 180 euro per jaar.

Heb je geen creditcard of extra pas nodig en wil je alleen internetbankieren? Zonder extra's kun je voor ongeveer 19 euro terecht bij grote banken als ABN Amro, Rabobank en ING. De verschillen tussen deze aanbieders zijn minder dan een euro per jaar. Zodra je een extra pas wil voor je partner of een creditcard toevoegt, worden de kosten en de verschillen hoger. Toch gaat het hooguit om enkele tientjes per jaar.