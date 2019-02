PostNL neemt concurrent Sandd over

Kostenbesparing en baanzekerheid

Van een overnamewens was al langer sprake. De markt krimpt steeds harder, dus gaven de postbedrijven vorig jaar aan dat ze wilden samengaan. Daarmee kunnen ze kosten besparen. "Met de overname willen we zorgen dat de postvoorziening bereikbaar en betaalbaar blijft", zegt de woordvoerder. "Mensen moeten vijf dagen per week post kunnen ontvangen en versturen."

Volgens PostNL-topvrouw Herna Verhagen wordt met het samengaan van de twee concurrenten 'het fundament voor een duurzame Nederlandse postdienstverlening zeker gesteld'. Tegen RTL Z zegt zij: "Met dit samengaan kunnen we zorgen dat we in alle regio's vijf dagen per week bereikbaar zijn. Verder zorgt het voor meer baanzekerheid voor de medewerkers. We hopen dat we zo snel mogelijk goedkeuring krijgen van de ACM."

Topman Ronald van de Laar van Sandd: "Er is geen andere manier om de continuïteit van de postdienstverlening in Nederland in stand te houden."

Politiek

De politiek is voorstander van de overname. In september gaf het kabinet aan dat de Tweede Kamer meer samenwerking tussen de postbedrijven wenst.

PostNL heeft 70 procent van de postmarkt in handen, Sandd 30 procent. In 2017 groeide Sandd door overname van branchegenoot Van Straaten Post. Door die overname was het bedrijf in staat om vijf dagen in de week zowel voor consumenten als bedrijven post te bezorgen.