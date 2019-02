Huis verkopen zonder makelaar: 'Goed te doen, maar kost hoop tijd'

Wat is de grootste uitdaging in dat verkoopproces? Geduld, zeggen de mensen die RTL Z sprak. "Ik heb een garagebox gehuurd om alle rotzooi naartoe te brengen, een bevriende fotograaf gevraagd om mooie foto's te maken, een website gebouwd, een Facebookcampagne gedraaid en zelf alle bezichtigingen gedaan", somt hij op.

Lastig met aankoopmakelaar?

"Het is goed te doen, maar het kost wel tijd hoor", beaamt ook Gerard Alberts uit Enschede. Om zijn huis op Funda te krijgen maakte hij gebruik van een internetmakelaar, die eigenlijk alleen dat deel voor zijn rekening nam. Verder deed hij alles zelf: "Foto's maken, tekst verzinnen, de vragenlijst over de woning invullen, energielabel regelen, uittreksel uit het Kadaster regelen, afspraken maken met bezichtigers, rondleidingen, biedingen en uiteindelijk de stukken uitprinten voor ondertekening."

"Ik denk wel dat het lastig gaat worden als mensen met een aankoopmakelaar aankomen", denkt Yigitalp, die nog op een koper wacht. "Die denkt dan misschien: 'jij weet er niks van'. Maar ik ga me daardoor niet onzeker laten maken."

Voor Alberts was het juist prettig dat de koper een aankoopmakelaar had. "Als die er niet was, dan hadden we dus samen de koopovereenkomst moeten doornemen aan de keukentafel. Ik kan me voorstellen dat kopers zich meer op hun gemak voelen met een makelaar erbij", laat hij weten.

Uurtarief van 250 euro

Al die tijd die je erin steekt, is dat het dan waard? Tijd is immers ook geld. "Ik heb drie makelaars over de vloer gehad in het begin. De hoogste inschatting was een vraagprijs van 375.000 euro. Ik heb het huis verkocht voor 425.000 euro", vertelt Van der Voorn. Dat is dus alvast mooi meegenomen. "Als ik vervolgens bereken wat ik bespaard heb aan makelaarskosten en dat bij elkaar optel kom ik op een uurtarief van 250 euro voor de tijd die ik erin heb gestoken", berekent hij.

Na de verkoop kreeg de Groninger de smaak te pakken. De ondernemer is een platform, Gmak, gestart om doe-het-zelvers te helpen bij de verkoop van hun woning. "In een moeilijke, lastige markt kun je het door een expert laten doen. Maar in een overspannen markt krijgt een makelaar vandaag een huis in de verkoop, terwijl hij al weet wie het wil kopen. Hij plant een bezichtiging en het is rond. Nul werk, maar wel een vette rekening. Ik gun ieder z'n brood, maar dat is zonde als je het zelf ook kan."