Meer mensen met een krediet, maar minder wanbetalers

Smartphones op afbetaling

10,8 miljoen Nederlanders hadden in 2018 een of meerdere leningen. Dat zijn er 400.000 meer dan in 2017. Het gaat niet alleen om leningen en doorlopende kredieten, maar ook private leasecontracten van auto's, creditcards met afbetaling en mobiele telefoons op afkoop leveren een BKR-registratie op.

Dat het aantal mensen met een lening is toegenomen, komt voornamelijk door dat laatste, ziet het BKR. Voorheen werden 'gratis' telefoons bij abonnementen niet gezien als telefoon op afbetaling, terwijl de prijs van zo'n telefoon in het maandbedrag is meegenomen. Alleen telefoons duurder dan 250 euro worden gezien als lening.