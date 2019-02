Nieuwe online gokwet buitenkans voor alle spelers

Onder strikte voorwaarden kunnen bedrijven nu online gokspellen aanbieden, mits ze een vergunning van de Kansspelautoriteit hebben. Aan die vergunning kan de Kansspelautoriteit nog voorwaarden stellen, om de spelers enigszins te beschermen.

1,8 miljoen online gokkers

Dat er beperkt online gegokt mocht worden, betekent niet dat er niet werd gegokt. Uit een recent onderzoek, dat Motivaction in opdracht van Holland Casino uitvoerde, blijkt dat in 2018 ruim 1,8 miljoen Nederlanders tussen de 18 en 75 jaar weleens online een kansspel speelde. Dit is een toename van 20 procent ten opzichte van de laatste meting in 2016.

Bingo is daarbij favoriet, een kwart speelt (weleens) bingo, gevolgd door casinospelen. Poker wordt door 14 procent gespeeld en het wedden op sportwedstrijden door 12 procent. Met name die laatste categorie wint de laatste jaren aan populariteit.

De respondenten gaven daarbij totaal € 591,7 miljoen uit. Het onderzoeksbureau heeft gevraagd naar totale uitgaven en niet naar inzet, om zo te voorkomen dat tussentijds behaalde winsten werden meegenomen.

Kansspelen zonder vergunning

Op kansspelen zonder Nederlandse vergunning kan geen toezicht worden gehouden door de Kansspelautoriteit. Het is dan niet bekend of het spel eerlijk is en prijzen worden uitbetaald, en of de aanbieder voldoende maatregelen treft om kansspelverslaving te voorkomen.

Op dit moment heeft alleen de Nederlandse Loterij (bekend van de Lotto en de Staatsloterij) een vergunning om online kansspelen aan te bieden. Daaronder valt de Toto, een site voor sportweddenschappen. Sites als Unibet, Pokerstars en Kroon Casino zijn in Nederland illegaal.