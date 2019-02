Proef met nedervanille mislukt: 'Het verdienmodel was subsidie'

Ziektes en teleurstelling

Gewasspecialist Van Noort, die het onderzoek deed, is teleurgesteld dat het niet is gelukt om nedervanille rendabel te maken. "We hebben de vanilleplanten wel in bloei gekregen en hadden ook opbrengst, maar ik kan niet garanderen hoeveel kilo per vierkante meter geoogst kan worden", verklaart Van Noort. "En dat is wel nodig voor een goede businesscase."

De moeilijkheid is volgens Van Noort dat je aan de buitenkant niet kan zien of je te maken hebt met een goede plant. Ook heeft hij pech gehad met ziektes in de kas.