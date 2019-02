EU-hof: Belgische belastingdeals met grote bedrijven geen staatssteun

Deal voor 35 multinationals

De Commissie oordeelde in 2016 dat de Belgen een illegaal staatssteunsysteem hadden opgetuigd waarmee multinationals een oneerlijk belastingvoordeel kregen.Tenminste 35 multinationals moesten van de Commissie daarom 700 miljoen euro aan onterecht gekregen belastingvoordelen terugbetalen.

Maar het Hof vindt dat de Commissie ernaast zit in zijn oordeel over de vermeende staatssteun. Uit het vonnis blijkt dat de Commissie niet alle elementen van het belastingmechanisme heeft meegewogen en eraan voorbij is gegaan dat de belastingvoordelen alleen werden verstrekt op basis van aanvullende voorwaarden, die per bedrijf apart beoordeeld werden.

Daardoor is er per definitie geen sprake van een algemeen staatssteunmechanisme, vinden de Europese rechters. Op basis van de aanname van de Commissie dat het een algemeen geldend mechanisme was, deed het een steekproef onder de afgegeven belastingrulings, en besloot vervolgens dat alle bedrijven die hadden geprofiteerd van de regeling geld moesten terugbetalen. Ook daar is het Hof het dus niet mee eens.