Familie Blokker verwikkeld in pikante vastgoedruzie

Geen emoties

Aanvullende vragen, die aan Borst en een andere vertegenwoordiger van Ans Palmer zijn gemaild, zijn nog niet beantwoord. Daarom is niet duidelijk in hoeverre het ontslag van Ans' zoon Roland als topman van Blokker Holding in 2015 nog een rol speelt bij de vete. "Volgens mij spelen emoties geen rol in deze zaak", aldus advocate Borst.

Woordvoerder Peter Krenn van Blokker Holding bevestigt de rechtszaken. "Van een ruzie wil ik niet spreken. Er is sprake van een verschil van inzicht over de afwikkeling van het huurcontract. Wij zijn inmiddels in gesprek met de verhuurder, over de manier waarop het pand op een alternatieve manier gebruikt kan worden. Op korte termijn verwachten wij een oplossing."