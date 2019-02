Tesla-topman Elon Musk brengt bliksembezoek aan Nederland

Tesla-ceo Elon Musk brengt vandaag een bliksembezoek aan Nederland. Hij is in Europa om de Europese introductie van de Tesla Model 3 in de gaten te houden.

Musk kwam volgens Belgische media gisteren met zijn privéjet aan op de luchthaven van Oostende om daarna direct door te reizen naar de haven van Zeebrugge. Daar zou hij ongeveer een uurtje zijn geweest. Hij werd enigszins vermoeid ogend gekiekt achter het stuur van een blauwe Tesla. Tesla-haven In Zeebrugge, de grootste autohaven in de wereld, werden gisteren zo'n 3000 Tesla Model 3's gelost. Het is de bedoeling dat daar elke week een nieuwe levering aankomt. Dat levert volgens de Belgische krant De Tijd zo'n 2000 banen op. Na België staat vandaag een bezoek aan Nederland op het programma. Eerst gaat Musk naar Tilburg waarna hij doorgaat naar het Europese Tesla-hoofdkwartier in Amsterdam. Snel weer door naar Noorwegen Erg lang kunnen Tesla-medewerkers niet van zijn aanwezigheid genieten. Vanavond wil hij alweer in Oslo zijn om te kijken hoe het daar met zijn bedrijf gaat, zegt hij op Twitter. Een woordvoerder van Tesla reageerde niet direct op een verzoek om commentaar op het bezoek van de topman. Niet alles gaat soepel Musk zal waarschijnlijk wel aan het werk moeten. Vlekkeloos verloopt de introductie van de Model 3 overigens niet. Sommige kopers die deze week hun auto wilden ophalen bij de fabriek in Tilburg moesten met lege handen weer naar huis. Tesla begon woensdag met het leveren van de auto's, maar kon er niet zoveel aanvoeren als beloofd. Volgens Musk kwam dat door ' onverwachte uitdagingen' in Zeebrugge. Wat die uitdagingen precies waren is onduidelijk.