VS en China praten door over handel, focus op intellectueel eigendom

Deal voor 1 maart?

De twee landen proberen een deal te sluiten voor 1 maart. Op die dag eindigt de handelswapenstilstand tussen de twee landen. De Amerikanen dreigen dan de heffingen op Chinese producten ter waarde van 200 miljoen dollar (176 miljoen euro) te verhogen van 10 procent naar 25 procent.

Het Chinese ministerie van Handel lijkt ondertussen niet veel optimistischer dan Lighthizer. In een persbericht over de gesprekken staat vandaag alleen dat verder gepraat wordt over punten van 'gemeenschappelijke zorg'.

Wat waarschijnlijk ook niet gaat helpen is dat de Amerikaanse president Donal Trump van plan zou zijn om komende week een verbod op het gebruik van alle Chinese telecomapparatuur in Amerikaanse netwerken aan te kondigen.

Zorgen om heffingen op Europese auto's

Terwijl de gesprekken tussen de VS en China nauwelijks lijken op te schieten wordt ondertussen druk gespeculeerd over het openen van een nieuw front in de wereldwijde handelsoorlog.

CNBC verwacht dat het Amerikaanse ministerie van Handel voor volgende week zondag een rapport uitbrengt over de import van auto's naar de VS.

Experts waarschuwen de Amerikaanse nieuwszender dat in dat rapport een aanbeveling kan zitten voor het opschroeven van importtarieven op Europese auto's. Als dat zo is dan heeft het Witte Huis 90 dagen om op dat advies te reageren.

Mocht het zo ver komen met auto-heffingen, dan staat de EU al klaar om terug te slaan. Eind vorige maand zei Jean-Luc Demarty, de hoogste ambtenaar verantwoordelijk voor handel bij de Europese Commissie, dat er een verhoging van importheffingen klaarligt op 20 miljard aan Amerikaanse producten.