Amsterdam in trek, mede door brexit ruim 7000 banen erbij

Nog meer bedrijven met serieuze plannen

In 2017 kwamen nog 18 bedrijven naar ons land vanwege brexit, volgens Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA). Het NFIA helpt bedrijven die zich in Nederland willen vestigen of activiteiten hier willen uitbreiden.

De teller van 28 bedrijven die vanwege brexit hierheen komen, loopt waarschijnlijk komend jaar verder op. Zo'n 250 bedrijven hebben volgens NFIA serieuze plannen om zich ergens in Nederland te vestigen.

Volgens wethouder Kock geeft de komst van deze internationale bedrijven een 'boost aan onze economie'. Hij waarschuwt dat 'het succes niet mag leiden tot zelfingenomenheid'.

"Het is noodzakelijk dat Amsterdam, samen met het Rijk, blijft investeren in genoeg kantoorruimte, goede bereikbaarheid en infrastructuur en internationaal onderwijs", aldus Kock.