Dynamische advertenties en 'hypertargeting': zo kan Spotify verdienen aan podcasts

Dynamische advertenties

Omdat podcasts een online product zijn, zijn advertenties dynamisch. Ook al staat een aflevering al maanden online, op elk gewenst moment kan een advertentie in de podcast worden vervangen.

"Een belangrijk verschil met radio is dat advertenties niet zijn gekoppeld aan een tijdsslot of een programma", zegt De Gier. "Als een adverteerder bijvoorbeeld 300.000 luisteraars wil bereiken, dan kunnen wij die advertentie in verschillende podcastafleveringen plaatsen – ook afleveringen die al wat ouder zijn, maar die nog steeds worden beluisterd."

Dag en Nacht Media werd in 2016 opgericht, maar werd zo’n succes dat De Gier er zijn baan bij NRC Handelsblad voor opzegde. Inmiddels maakt Dag en Nacht Media meer dan dertig podcasts, die per maand 1,2 miljoen unieke bezoekers per maand trekken.

Hij rekent voor: "In ieder programma hebben we twee advertenties, dus dat betekent dat we maandelijks 2,4 miljoen reclameposities kunnen verkopen. De podcasts van Gimlet, het bedrijf dat nu door Spotify is gekocht, hebben een veel groter bereik en maar liefst acht advertenties per aflevering."