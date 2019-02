Nederlandse economie heeft last van beperkte groei grote EU-landen

De economie van de Europese Unie zal in 2019 met maar 1,5 procent groeien, verwacht de Europese Commissie. Dat is minder dan in de afgelopen jaren en ook lager dan eerder werd gedacht. Vooral de grote landen in de EU, Duitsland, Frankrijk, Italië en Groot-Brittannië, trekken het gemiddelde omlaag. Dat raakt ook Nederland.

De groeiprognoses zijn vandaag bijgesteld door de EU. Verwacht wordt dat in alle landen van de Europese Unie de groei dit jaar minder zal zijn. Italië bungelt met een verwachte groei van 0,2 procent helemaal onderaan de lijst. In november werd nog gerekend op een groei van 1,2 procent, waarmee de prognose voor Italië fors is bijgesteld. Nederland Onze economie lijdt mee met de verlaagde groeiverwachtingen voor de buurlanden. De economie zal dit jaar waarschijnlijk nog maar met 1,7 procent groeien, terwijl in november nog op 2,4 procent werd gerekend. Daarmee zal Nederland nog wel harder groeien dan de EU als geheel. Landen drijven vaak de meeste handel met landen die het dichtst bij liggen en dat is voor Nederland ook het geval. Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië zijn, samen met België, de belangrijkste handelspartners voor Nederland. Duitsland en Frankrijk De geringere voorziene groei in Duitsland, de grootste economie van de EU, hakt erin. De Duitse economie zal waarschijnlijk met maar 1,1 procent toenemen, terwijl drie maanden terug nog aan een plus van 1,8 procent werd verwacht. Ook in Frankrijk, de tweede economie van de EU, is de verwachting verlaagd. De verwachting voor dat land werd verlaagd van van 1,6 procent tot 1,3 procent. Groot-Brittannië Voor Groot-Brittannië, nu nog lid van de Europese Unie, is de groeiprognose opmerkelijk genoeg verhoogd, van 1,2 naar 1,3 procent. Maar ook dat is nog altijd flink onder het gemiddelde van de hele EU. De Europese Commissie benadrukt dat de verwachtingen met grote onzekerheid zijn omgeven. De verlaging van de prognoses voor de grote landen wordt toegeschreven aan onder meer spanningen op handelsgebied, groeivertragingen in opkomende landen, zoals China en brexit. Verder spelen binnenlandse factoren mee, aldus Pierre Moscovici, Eurocommissaris voor Economische en Financiële Zaken, Belastingen en Douane. 'Hogere groei in 2020' De Europese Commissie blijft ondanks alles optimistisch. Voor 2020 wordt verwacht dat de groei zal aantrekken, tot 1,7 procent. Dat is wel iets minder dan de 1,8 procent waar in het najaar nog aan werd gedacht. In Nederland zal volgend jaar de groei niet aantrekken en op 1,7 procent blijven hangen, denkt de Europese Commissie. Daarmee zal ons land dus volgend jaar iets onder het Europese gemiddelde uitkomen.