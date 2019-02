Ook Boeing ziet brood in supersonisch zakenvliegtuig

Airbus

Eerder beloofde Airbus, de Europese concurrent van Boeing, al om het bedrijf technisch te ondersteunen. Dat is wat Boeing ook belooft, naast de zak met geld die het meeneemt. General Electric levert de motoren.

Het vliegtuig moet in 2023 voor het eerst in het luchtruim te zien zijn. Toen de hulp van Airbus werd aangekondigd, mikte het bedrijf van de Amerikaanse miljardair Robert Bass er nog op dat het vliegtuig in 2021 klaar zou zijn.

De Concorde is het laatste passagiersvliegtuig dat sneller dan het geluid vloog. De laatste vlucht van dat legendarische vliegtuig was alweer in 2003.

Mach 5

Naast de investering in Aerion, werkt Boeing zelf ook nog aan vliegtuig dat sneller vliegt dan het geluid. Sterker: de hypersonische kist moet met Mach 5 gaan vliegen. Dat komt neer op vijf keer de snelheid van het geluid.

En er zijn meer kapers op de kust. Want Nasa wil ook een supersonisch gaan vliegen met de X-plane, dat ontwikkeld moet worden door Lockheed Martin. En ook miljardair Richard Branson wil maar wat graag supersonisch van A naar B.