Unilever zet verder in op gezonde snacks: opnieuw overname

Concurrentie afgetroefd

Er waren al langer geruchten dat Unilever een oogje had laten vallen op het merk. Kellogg's, bekend van de ontbijtgranen, en PepsiCo hadden kennelijk ook interesse.

Graze werd in 2008 opgericht en verkoopt gezonde snacks. Het begon ooit als bezorgdienst van dozen met gezonde repen, noten en zaden bij consumenten thuis. Nu worden de producten ook verkocht in zo'n 30.000 winkels in Groot-Brittannië en een aantal grote supermarktketens in de VS.

Unilever neemt het merk over van de Amerikaanse investeerder Carlyle. Zij kochten het in 2012 en investeerden in het bedrijf om door te kunnen groeien.