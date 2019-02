Minister tegen Amerikaanse farmaceuten: het gaat niet om de winst

"Zolang er farmaceuten zijn die prijzen van geneesmiddelen zomaar vervijfvoudigen of zomaar tonnen vragen voor een levensreddende behandeling, zal ik me blijven verzetten", zegt Bruins. "De waarde van een mensenleven is oneindig, maar ons zorgbudget is dat niet."

De minister reageert op grote Amerikaanse farmaceuten die zich zorgen maken om het Nederlandse medicijnbeleid. In een brandbrief aan de minister, die de Amerikaanse Chamber of Commerce in Nederland (AmCham) namens de bedrijven schreef, wordt gesteld dat het Nederlandse beleid om de prijzen van medicijnen laag te houden veel te ver gaat.