Directeur Tata Steel: 'Een CO2-taks is desastreus voor mijn bedrijf'

Viezer staal uit het buitenland

Nederland verliest dan één van de schoonste staalproducenten en moet staal importeren uit het buitenland, zegt Henrar. "Dan is Nederland afhankelijk van viezer staal uit landen uit China."

Een belasting op koolstofdioxide is volgens hem dus een slecht plan. "Wij investeren om CO2-uitstoot te verminderen, want wij vinden dat we iets moeten doen voor het klimaat", zegt hij. "We hebben concrete plannen om een circulair systeem te bouwen, waardoor we in 2050 CO2-neutraal kunnen produceren. Investeren levert winst op, belasting niet."

Een boete voor bedrijven die in 2050 niet aan de richtlijnen voldoen, vindt hij een veel beter plan.