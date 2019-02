Vrees voor 'oorlog tussen de armen' door basisinkomen in Italië

Oorlog tussen de armen

De kritiek op de uitvoering van het basisinkomen zwelt ondertussen aan. Volgens de drie grootste vakbonden barst er een 'oorlog onder de armen' los vanwege het project.

Zo hebben buitenlanders er in Italië alleen recht op als ze er langer dan tien jaar in wonen. Ook zouden Italianen die in het buitenland wonen er een reden in kunnen zien om terug te keren. Daarnaast zou de uitkering onvoldoende rekening houden met het aantal kinderen in het gezin, klinkt de kritiek.

'Bedrag is te hoog'

De organisatie die moet controleren of mensen wel recht hebben op de uitkering, luidt ook een noodklok. Volgens de president van deze uitkeringsinstantie INPS is de 780 euro per maand te genereus voor een eenpersoonhuishouden.

"Daar komt bij dat in het zuiden van Italië bijna de helft van de werkenden maandelijks minder dan 780 euro verdient. Voor hen zou het zo lonen om werkloos te worden," zo zei hij in een hoorzetting in de Italiaanse senaat.