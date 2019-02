Webshop beginnen? 'De eerste jaren draai je verlies'

Unieke producten

Wanneer heb je nog kans van slagen? "Nóg een winkel in kinderkleertjes wordt in elk geval geen succes", zegt Jongen. Van Dijk: "Je moet waarde toevoegen aan de markt. Je biedt bijvoorbeeld een product dat niemand anders heeft of je bent sneller of goedkoper dan bestaande webwinkels."

Als je echt iets nieuws hebt bedacht, is een online winkel een uitkomst. Je potentieel bereik is dan namelijk veel groter dan als je bijvoorbeeld op de markt gaat staan of je product in een lokale winkel aanbiedt.

Verder adviseert Jongen eigenaars van fysieke winkels een online winkel te beginnen. Dat is bijna altijd een goed idee, zegt de directeur van Thuiswinkel.org. "Je betreedt dan een nieuwe markt met bestaande inventaris. Je kunt met je huidige winkel nieuwe klanten bereiken, bijvoorbeeld in de andere kant van het land."